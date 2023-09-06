Здание под швейное производство продают в Нижнем Новгороде за 160 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здание под швейное производство выставили на продажу в Нижнем Новгороде за 160 млн рублей. Об этом сообщает GipperNN.

Как отмечается, объект, площадью 6300 квадратных метров, находится на улице Вторчермета. Здание построено в 1998 году. Высокие потолки позволяют разместить на этажах производственное оборудование, например, швейные машины или гладильные системы.

Добавим, что здание можно использовать и для других целей, в том числе для размещения гостиницы для рабочих или специализированного ТЦ. Одним из преимуществ объекта является прямой выезд на федеральную трассу М-7. Кроме того, здесь есть парковка для 50 автомобилей.