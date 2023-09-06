Нижегородское «Торпедо» феноменально обыграло СКА на своем льду

Счет открыли хоккеисты СКА на пятой минуте. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 4:3 обыграла СКА в домашнем матче КХЛ 6 сентября. Гости открыли счет на пятой минуте встречи, им хватило всего одной ошибки торпедовцев. Хозяева не растерялись и уже через минуту забросили ответную шайбу, отличился Василий Атанасов.

Во втором периоде нижегородцы 23 секунды отстояли втроем — штрафы получили Даниил Бокун и Богдан Конюшков, затем пришла очередь «армейцев» оставаться в меньшинстве. Лед покинул бывший игрок «бело-синих» Максим Федотов. В его отсутствие гости пропустили шайбу от Владислава Фирстова.

В третьей двадцатиминутке после упорной борьбы Кирилл Воронин положил третью шайбу в рамку СКА. За три минуты до окончания игры петербуржцы одну шайбу отыграли и взяли 30-секундную паузу. Четвертую шайбу нижегородцев Николай Коваленко забросил уже в пустые ворота. Оказавшись в меньшинстве, нижегородцы пропустили еще одну шайбу.

В пятницу, 8 сентября, нижегородское «Торпедо» на своем льду примет «Динамо» из Минска. Начало матча в 19:00.