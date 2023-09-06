Андрей Гнеушев проверил результаты работ в амбулатории поселка Пыра. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава города Дзержинска Иван Носков проверили результаты работ в амбулатории поселка Пыра, которые были выполнены в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Здание было построено в 1980 году. В рамках капремонта там заменили системы отопления, канализации, водо- и электроснабжения, провели внутреннюю отделку помещений. Общий объем финансирования составил 9,5 млн рублей.

Сейчас амбулаторий обсуживает более двух тысяч жителей шести поселков городского округа: Пыра, Лесной кордон, Гнилицкие дворики, Лесная поляна, Северный и поселок Строителей.

- Благодаря поддержке правительства Нижегородской области в последние три года в медучреждениях Дзержинска активно идет ремонтная кампания, обновляются не только городские поликлиники, но и медицинские пункты в поселках округа, - отметил Иван Носков.

По словам главного врача городской больницы, №2 Андрея Дьякова в амбулатории отремонтировали пандус и оборудовали подъездные пути для людей, передвигающихся на инвалидной коляске.

- Осенью планируем открыть в амбулатории поселке Пыра дневной стационар на пять коек и аптечный пункт, который будет первым в поселке, - добавил Андрей Дьяков.