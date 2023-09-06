Вступил в силу запрет на публикацию результатов опросов о выборах губернатора Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 5 по 10 сентября 2023 года введен запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

5 сентября, равно как и в день голосования 10 сентября, введен запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, касающихся проведения выборов, - говорится в сообщении. – В том числе действует запрет на их размещение в интернете. Данные опросов можно будет обнародовать только после закрытия избирательных участков 10 сентября.

Напомним, по решению областной избирательной комиссии голосование будет длиться не один день, а целых три – с 8 по 10 сентября. Как показала практика коронавирусных времен, это дает возможность гораздо большему числу нижегородцев принять участие в выборах.