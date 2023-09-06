В Нижегородской области завершился второй этап проекта «Мобильная УИК». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области 6 сентября завершился второй этап адресного информирования избирателей в Шахунье в рамках пилотного проекта «Мобильная УИК» о выборах. Наша область вошла в число 78 субъектов России в рамках пилотного проекта «Мобильная УИК». Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

Члены 25 участковых избирательных комиссий, а это 82 обходчика, посетили избирателей методом подомового (поквартирного) обхода в два этапа.

Во время второго этапа члены комиссий вручили приглашения на выборы в дни голосования, напомнили о возможности проголосовать на дому при наличии уважительных причин, о графике работы участковых комиссий, номерах телефонов и адресах УИК.

Внедрение подобного способа информирования, с использованием приложения «Мобильная УИК»,служит повышению качества адресного информирования избирателей о выборах, повышению открытости и доверия к институту выборов, в целом интереса к выборам среди населения, а разработка и внедрение современных стандартов и цифровых механизмов ЦИК России в избирательный процесс идет в ногу со временем.