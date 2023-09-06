ЦИК России оценила готовность Нижегородской области к выборам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИК России оценила готовность Нижегородской области к Единому дню голосования. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- Избирательная система Нижегородской области абсолютно готова к единому дню голосования, - – отметил член ЦИК России Евгений Александрович Шевченко.

Он подчеркнул, что выборы Губернатора проходят конкурентно, в строгом соответствии с законом.

Напомним, по решению областной избирательной комиссии голосование будет длиться не один день, а целых три – с 8 по 10 сентября. Как показала практика коронавирусных времен, это дает возможность гораздо большему числу нижегородцев принять участие в выборах. Значительные изменения произошли и в самой процедуре выборов – к уже привычным бумажным бюллетеням на этот раз добавятся современные и высокотехнологичные способы голосования.