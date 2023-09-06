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НовостиПолитика6 сентября 2023 15:53

ЦИК России оценила готовность Нижегородской области к выборам

На данный момент выборы проходят в соответствии с законом
Вероника КОТИК
ЦИК России оценила готовность Нижегородской области к выборам.

ЦИК России оценила готовность Нижегородской области к выборам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИК России оценила готовность Нижегородской области к Единому дню голосования. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- Избирательная система Нижегородской области абсолютно готова к единому дню голосования, - – отметил член ЦИК России Евгений Александрович Шевченко.

Он подчеркнул, что выборы Губернатора проходят конкурентно, в строгом соответствии с законом.

Напомним, по решению областной избирательной комиссии голосование будет длиться не один день, а целых три – с 8 по 10 сентября. Как показала практика коронавирусных времен, это дает возможность гораздо большему числу нижегородцев принять участие в выборах. Значительные изменения произошли и в самой процедуре выборов – к уже привычным бумажным бюллетеням на этот раз добавятся современные и высокотехнологичные способы голосования.