Школа на 1100 мест построят на Автозаводе в Нижнем Новгороде. Фото: инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области.

Школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области.

Будущее образовательно учреждение будет расположено в жилой застройке, рядом с домом №24 по улице Космической. Школа спроектирована трех-четырех этажным зданием с техподпольем. Она будет разделена на три условные зоны, в которых будут заниматься учащиеся разных возрастов. Обучаться будут 400 учеников младших классов и 700 учеников средних и старших классов. Кроме того, на этажах построят пищеблок на 558 человек, медблок, библиотеку с читательским залом, а также спортивные залы.

На прилагающей территории разместиться физкультурно-спортивная зона. На ней будут две беговые дорожки для забега на разные дистанции, дорожки для прыжков в длину, а также гимнастические и универсальные площадки.

Застройщиком будет ООО "XX концессионная программа "Просвещение". Как сообщили в инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, объект взят под надзор. Строительство планируют завершить в июле 2024 года.