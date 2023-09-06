Пропавшего две недели назад подростка разыскивают в Дзержинске. Фото: ПСО «Волонтер»

Пропавшего две недели назад 16-летнего Даниила Евтеева разыскивают сразу в двух городах – в Дзержинске Нижегородской области и в Воронеже. Об этом сообщает ПСО «Волонтер».

Как отмечается, парень пропал 23 августа. Рост подростка 170 сантиметров. У него среднее телосложение, черные волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одет в серую толстовку с пандами, черные джинсы и черные кроссовки. При себе имел сумку через плечо темного цвета.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, сообщите ее по номеру 8 (831) 291-51-51 или +7 910 389 16 39