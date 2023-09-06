Мининский университет открывает в Индии Центр открытого образования на русском языке

Центр открытого образования на русском языке откроет Мининский университет в индийском городе Меерут в сентябре этого года. Курсы русского языка для студентов индийских университетов и различные культурно-просветительские события сделают Центр площадкой для межкультурного диалога и профессионального общения.

“В этом году список наших стран-партнеров пополнился Индией, чему мы очень рады. Открытие Центра в Университете Чаудхари Чаран Сингха (CCSU) - первый важный шаг в нашем сотрудничестве, которое, уверен, будет плодотворным и многоплановым. В Индии русский язык популярен, его изучают как иностранный в школах и вузах. И наша задача - поддержать и развить этот интерес. Мининский университет входит в ТОП-3 педвузов России и имеет большой опыт в реализации программы “Русский язык как иностранный”. Мы готовы делиться лучшими практиками и распространять русскую культуру в Индии”, - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Кроме обучения студентов, в Центре в очном формате будут работать и курсы повышения квалификации для индийских преподавателей. Также Мининский университет планируется проводить олимпиады по русскому языку как иностранному для индийских студентов и знакомить школьников с языком, культурой и традициями России.

“Уверен, что взаимодействие со странами Востока - один из приоритетных векторов развития системы высшего образования России в ближайшем будущем”, - отметилл Виктор Сдобняков.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина