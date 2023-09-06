Свыше 17,2 тысячи нижегородцев стали донорами крови с начала 2023 года

Свыше 17,2 тысяч нижегородцев стали донорами крови с начала 2023 года. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Более 17,2 тысяч нижегородцев стали донорами крови с начала года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, за восемь месяцев 2023 года жители Нижегородской области совершили почти 41 тысячу донаций. Около половины из них выполнены в ходе выездных донорских акций, проводимых Нижегородским областным центром крови имени Н.Я. Климовой.

Сообщается, что из всех доноров, 9% или 1600 человек сдавали кровь впервые. По словам главного врача Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой Сергея Чистякова, основу системного подбора доноров составляют регулярные участники донорского движения, а годовой показатель донаций уже выполнен на 70%.

Кроме того, в Нижегородской службе крови напомнили, что в сентябре медучреждение ведет приме потенциальных доноров костного мозга.

-В настоящее время мы обработали более 1,1 тысячи заявлений на вступление федеральный Регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, поступивших с начала года. Фактически реализовали эту возможность более 700 человек, - поделилась врач-трансфузиолог отдела комплектования донорских кадров Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой Анна Макарова.