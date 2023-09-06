Подразделения МЧС в четырех регионах получили спецтехнику от АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Восемь единиц пожарной техники АО «Транснефть-Верхняя Волга» передало в рамках корпоративной благотворительной программы подразделениям МЧС в Нижегородской, Владимирской, Рязанской областях и Республике Марий Эл.

Техника была передана по просьбе противопожарных служб, чтобы повысить оснащенность подразделений МЧС на территориях, где расположены объекты нефтепроводной компании. Автомобили будут защищать от огня удаленные населенные пункты.

Среди переданных автомобилей – оснащенные емкостями для воды и пенообразователя автоцистерны, предназначенные для тушения пожаров любой сложности, и автомобили воздушно-пенного тушения с цистернами объемом 7 куб. м и производительностью насосов в 40 л/с. Кроме того, АО «Транснефть-Верхняя Волга» передало рукавный автомобиль на базе шасси КАМАЗ, который оснащен комплектом пожарных рукавов длиной 2 км и может быть использован для забора воды из отдаленных источников в населенных пунктах, где нет собственных пожарных водоемов.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области Дмитрий Юдин отметил значительный вклад АО «Транснефть-Верхняя Волга» в обеспечение противопожарной защиты не только собственной производственной инфраструктуры, но социальных объектов регионов, где расположены подразделения предприятия. «Безвозмездная передача техники, которая поможет защитить жителей удаленных сел и деревень, - свидетельство того, что нефтепроводная компания является социально ответственным предприятием», - подчеркнул он.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание пожарной безопасности. Производственные объекты оборудованы современными автоматическими системами пожаротушения, их защиту осуществляют договорные подразделения пожарной охраны. Кроме того, во всех структурных подразделениях компании сформированы добровольные пожарные дружины общей численностью около 380 человек.

За последние 5 лет предприятие построило 5 современных пожарных депо в Рязанской и Московской области, чтобы повысить степень защищенности производственных объектов и обеспечить бесперебойную работу системы транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Фото: Служба общественных коммуникаци й АО «Транснефть-Верхняя Волга»