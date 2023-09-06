Погибший на СВО Александр Панюшев награжден Орденом мужества посмертно

Погибший на СВО нижегородец Александр Панюшев награжден Орденом мужества посмертно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородец Александр Панюшев, погибший в ходе специальной военной операции, посмертно награжден Орденом мужества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Награду вдове бойца вручил глава Московского района Владимир Кропотин и военный комиссар Андрей Семенкин. Кропотин отметил, что Александр отдал во имя Родины самое дорогое – свою жизнь.

Александр Панюшев служил старшим механиком-водителем танкового взвода. Он погиб при выполнении боевого задания, проявив отвагу и героизм. Подробные обстоятельства его гибели не сообщаются.