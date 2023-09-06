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НовостиПолитика6 сентября 2023 12:03

Погибший на СВО Александр Панюшев награжден Орденом мужества посмертно

Награду вручили его вдове
Валерия МУРОМЦЕВА
Погибший на СВО нижегородец Александр Панюшев награжден Орденом мужества посмертно.

Погибший на СВО нижегородец Александр Панюшев награжден Орденом мужества посмертно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородец Александр Панюшев, погибший в ходе специальной военной операции, посмертно награжден Орденом мужества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Награду вдове бойца вручил глава Московского района Владимир Кропотин и военный комиссар Андрей Семенкин. Кропотин отметил, что Александр отдал во имя Родины самое дорогое – свою жизнь.

Александр Панюшев служил старшим механиком-водителем танкового взвода. Он погиб при выполнении боевого задания, проявив отвагу и героизм. Подробные обстоятельства его гибели не сообщаются.