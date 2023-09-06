Около трех тысяч видеокамер установят на улицах Нижнего Новгорода и Дзержинска Фото: Иван Макеев

Почти три тысячи камер видеонаблюдения установят на улицах Нижнего Новгорода и Дзержинска. Об этом сообщает в своем телеграм-канале замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Как отмечается, в Нижнем Новгороде дополнительно установят 641 комплекс видеонаблюдения в оживленных местах и зонах досуга. В Дзержинске установят 2346 камер видеонаблюдения. Из них 851 комплекс появится в общественных местах, 977 камер повесят в школах, детских садах и библиотеках, еще 518 поставят на входные подъездные группы.

Дополнительные камеры установят в парках, скверах, на перекрестках, бульварах и общественных остановках.