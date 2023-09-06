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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:10

Накануне учебного года ОМК поддержала более 2,5 тысяч детей своих сотрудников

Адресную помощь получили более тысячи сотрудников ОМК из разных регионов
Накануне учебного года ОМК поддержала более 2,5 тысяч детей своих сотрудников

Накануне учебного года ОМК поддержала более 2,5 тысяч детей своих сотрудников

Объединенная металлургическая компания (ОМК) во второй раз провела акцию по социальной поддержке семей своих сотрудников в преддверии нового учебного года. Адресную помощь получили более тысячи сотрудников ОМК из разных регионов и 2500 их детей.

Дополнительную меру социальной поддержки ввели для сотрудников, воспитывающих детей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, учитывая уровень их дохода. Таким сотрудникам ОМК вручила подарочные карты на каждого ребенка. На них можно приобрести на выбор одежду, книги, школьные принадлежности, спортивный инвентарь и другие необходимые товары для детей в магазинах-партнерах.

«Все мы знаем, какие хлопоты появляются у родителей перед началом учебного года, поэтому решили поддержать наших сотрудников и немного снизить нагрузку на их семейный бюджет. Акция «Забота объединяет» направлена в первую очередь на социально уязвимые категории граждан. В прошлом году акция вызвала хороший отклик, поэтому мы решили ее продолжить и даже расширили перечень партнеров: теперь на сертификат можно еще приобрести обучающие и развивающие курсы и лектории для детей. Всего в этом году мы поддержали более тысячи сотрудников со всех предприятий компании», – отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Фото: Из архива ОМК