Накануне учебного года ОМК поддержала более 2,5 тысяч детей своих сотрудников

Объединенная металлургическая компания (ОМК) во второй раз провела акцию по социальной поддержке семей своих сотрудников в преддверии нового учебного года. Адресную помощь получили более тысячи сотрудников ОМК из разных регионов и 2500 их детей.

Дополнительную меру социальной поддержки ввели для сотрудников, воспитывающих детей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, учитывая уровень их дохода. Таким сотрудникам ОМК вручила подарочные карты на каждого ребенка. На них можно приобрести на выбор одежду, книги, школьные принадлежности, спортивный инвентарь и другие необходимые товары для детей в магазинах-партнерах.

«Все мы знаем, какие хлопоты появляются у родителей перед началом учебного года, поэтому решили поддержать наших сотрудников и немного снизить нагрузку на их семейный бюджет. Акция «Забота объединяет» направлена в первую очередь на социально уязвимые категории граждан. В прошлом году акция вызвала хороший отклик, поэтому мы решили ее продолжить и даже расширили перечень партнеров: теперь на сертификат можно еще приобрести обучающие и развивающие курсы и лектории для детей. Всего в этом году мы поддержали более тысячи сотрудников со всех предприятий компании», – отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Фото: Из архива ОМК