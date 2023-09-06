Нижегородские власти изымают у собственника три аварийных дома на Грузинской

Нижегородские власти изымают три аварийных дома на Грузинской у собственника Фото: Яндекс.Карты

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области планирует изъять три расселенных дома на улице Грузинской у собственника. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Речь идет об аварийных домах № 7б, №9в и №11. Когда-то предприниматель Дмитрий Дзепа был партнером в бизнес-проекте Марка и Бориса Эвиных, владевших компанией «Эгна-строй». Рядом с синагогой по улице Грузинской они хотели возвести высотное здание. На расселение аварийных домов предприниматель потратил 3,5 миллиона долларов. Однако проект реализовать не удалось.

С тех пор дома стояли невостребованными, а в 2021 году их признали объектом культурного наследия.

В областном управлении госохраны объектов ОКН отметили, что собственник не следил за состоянием объектов. Из-за этого в доме №11 возник пожар, который случился из-за бездомного. Мужчина проник в здание и уснул с сигаретой. Этот дом был внесен в реестр ОКН как жилой дом второй половины XIX — начала XX веков. Дома № 7б и 9в были поставлены государством на охрану как флигель городской усадьбы нижегородского цехового Телогреева и флигель городской усадьбы Тарасовых.

В минимущества добавили, что предприниматель Дмитрий Дзепа запросил слишком высокую цену за выкуп объектов с земельными участками.

Теперь к предпринимателю подали иск. Судебное заседание по изъятию домов состоится 12 сентября.