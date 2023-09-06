Молодежная экспертная сессия «Осознанный выбор. Молодежь» прошла на площадке «Точки кипения НГЛУ»

Молодежная экспертная сессия «Осознанный выбор. Молодежь» прошла в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова на площадке «Точки кипения НГЛУ». Межвузовское информационно – просветительское мероприятие для студентов нижегородских вузов состоялось в рамках работы дискуссионной площадки «Открытый диалог» в преддверии Единого дня голосования 10 сентября 2023 года.

Декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ, советник ректора по внешним связям и социальному партнерству, доктор политических наук, доцент Светлана Колобова рассказала присутствующим об основах российской партийной и избирательной системы и подчеркнула важность формирования у молодежи гражданской идентичности и ответственной и конструктивной позиции, которые позволяют делать осознанный выбор.

Помощник ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, начальник управления по молодежной политике и социальным коммуникациям Олег Пикунов, выступая от имени руководства университета, призвал студентов быть социально активными.

«Проявляйте свою социальную активность во всем, начиная со студенческих лет. В университете у вас всегда будут какие-то выборы. Вы будете выбирать председателя Студенческого совета, председателя профсоюзной организации, председателя Координационного совета, руководителей других молодежных объединений. И если вы будет подходить к этому формально, то жить будет не интересно. Никогда не думайте, что за вас кто-то должен принимать решение. Вы – студенты, взрослые и сознательные люди, и должны сами принимать решения. Какое решение примите, какой выбор сделаете – это зависит от вас, но он должен быть осознанный», - пояснил Олег Пикунов.

Светлана Колобова заметила, что желая что-то поменять даже в своем дворе или районе, молодежь не всегда знает, с чего начать. «Для чего мы приглашаем к вам людей – практиков? Для того чтобы вы понимали, чем вообще власть занимается», - пояснила она.

Поэтому приглашенная в качестве одного из экспертов директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Дектерева рассказала студентам о территориальном общественном самоуправлении – форме самоорганизации граждан по месту жительства и работе автономной некоммерческой организации как ресурсного центра по поддержке инициатив ТОС и жителей.

«Наша задача - объединить и выявить инициативных жителей и помочь им развивать свою территорию. Поэтому у нас работают люди, которые не формально подходят к своим задачам», - заметила Оксана Дектерева, отметив, что общественная работа с населением в качестве председателя ТОС или руководителя Соседского центра дает молодежи возможность показать и зарекомендовать себя, и может стать социальным лифтом.

Оксана Дектерева пожелала студентам быть активными и быть всегда впереди. «Я с завистью на вас смотрю, потому что вовремя моей молодости было гораздо меньше возможностей показать себя», - пошутила депутат, рассказывая о конкурсах, в которых сегодня молодежь может принять участие и выиграть грант на реализацию своего проекта.

Говоря о составляющих лидерства, Светлана Колобова отметила, что это не только готовность вести других за собой, но и готовность служить людям. Один из таких людей - руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», координатор «Волонтерской роты Боевого братства в ПФО» Роман Зыков, так же принимавший участие в сессии в качестве эксперта. Он представил студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ездивших на новые территории РФ в качестве волонтеров.

Роман Зыков согласился с Оксаной Дектеревой в том, что в настоящее время создано большое количество возможностей и институтов поддержки для молодежи и подчеркнул необходимость принимать участие в выборах как возможности выразить свою позицию. Он также предложил присутствующим стать участниками гуманитарной миссии и попробовать себя в качестве волонтеров на освобожденных территориях.

Передовые позиции Нижегородской области в работе с молодежью отметили и сами студенты. О своем первом опыте работы во власти рассказали студенты НГЛУ, члены Молодежной палаты VI созыва при городской Думе Нижнего Новгорода Наталья Шорохова и Алексей Моисеенко. Ребята призвали сверстников не стоять в стороне, а занимать активную жизненную позицию, принимать активное участие в общественной жизни и реализации различных проектов.

В завершение сессии участники, разбившись на группы, обсудили существующие ресурсы для развития молодежи в Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГЛУ