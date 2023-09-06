Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 8:42

Молодежная экспертная сессия «Осознанный выбор. Молодежь» прошла на площадке «Точки кипения НГЛУ»

Мероприятие состоялось в рамках работы дискуссионной площадки «Открытый диалог»
Молодежная экспертная сессия «Осознанный выбор. Молодежь» прошла на площадке «Точки кипения НГЛУ»

Молодежная экспертная сессия «Осознанный выбор. Молодежь» прошла на площадке «Точки кипения НГЛУ»

Молодежная экспертная сессия «Осознанный выбор. Молодежь» прошла в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова на площадке «Точки кипения НГЛУ». Межвузовское информационно – просветительское мероприятие для студентов нижегородских вузов состоялось в рамках работы дискуссионной площадки «Открытый диалог» в преддверии Единого дня голосования 10 сентября 2023 года.

Декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ, советник ректора по внешним связям и социальному партнерству, доктор политических наук, доцент Светлана Колобова рассказала присутствующим об основах российской партийной и избирательной системы и подчеркнула важность формирования у молодежи гражданской идентичности и ответственной и конструктивной позиции, которые позволяют делать осознанный выбор.

Помощник ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, начальник управления по молодежной политике и социальным коммуникациям Олег Пикунов, выступая от имени руководства университета, призвал студентов быть социально активными.

«Проявляйте свою социальную активность во всем, начиная со студенческих лет. В университете у вас всегда будут какие-то выборы. Вы будете выбирать председателя Студенческого совета, председателя профсоюзной организации, председателя Координационного совета, руководителей других молодежных объединений. И если вы будет подходить к этому формально, то жить будет не интересно. Никогда не думайте, что за вас кто-то должен принимать решение. Вы – студенты, взрослые и сознательные люди, и должны сами принимать решения. Какое решение примите, какой выбор сделаете – это зависит от вас, но он должен быть осознанный», - пояснил Олег Пикунов.

Светлана Колобова заметила, что желая что-то поменять даже в своем дворе или районе, молодежь не всегда знает, с чего начать. «Для чего мы приглашаем к вам людей – практиков? Для того чтобы вы понимали, чем вообще власть занимается», - пояснила она.

Поэтому приглашенная в качестве одного из экспертов директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Дектерева рассказала студентам о территориальном общественном самоуправлении – форме самоорганизации граждан по месту жительства и работе автономной некоммерческой организации как ресурсного центра по поддержке инициатив ТОС и жителей.

«Наша задача - объединить и выявить инициативных жителей и помочь им развивать свою территорию. Поэтому у нас работают люди, которые не формально подходят к своим задачам», - заметила Оксана Дектерева, отметив, что общественная работа с населением в качестве председателя ТОС или руководителя Соседского центра дает молодежи возможность показать и зарекомендовать себя, и может стать социальным лифтом.

Оксана Дектерева пожелала студентам быть активными и быть всегда впереди. «Я с завистью на вас смотрю, потому что вовремя моей молодости было гораздо меньше возможностей показать себя», - пошутила депутат, рассказывая о конкурсах, в которых сегодня молодежь может принять участие и выиграть грант на реализацию своего проекта.

Говоря о составляющих лидерства, Светлана Колобова отметила, что это не только готовность вести других за собой, но и готовность служить людям. Один из таких людей - руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», координатор «Волонтерской роты Боевого братства в ПФО» Роман Зыков, так же принимавший участие в сессии в качестве эксперта. Он представил студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ездивших на новые территории РФ в качестве волонтеров.

Роман Зыков согласился с Оксаной Дектеревой в том, что в настоящее время создано большое количество возможностей и институтов поддержки для молодежи и подчеркнул необходимость принимать участие в выборах как возможности выразить свою позицию. Он также предложил присутствующим стать участниками гуманитарной миссии и попробовать себя в качестве волонтеров на освобожденных территориях.

Передовые позиции Нижегородской области в работе с молодежью отметили и сами студенты. О своем первом опыте работы во власти рассказали студенты НГЛУ, члены Молодежной палаты VI созыва при городской Думе Нижнего Новгорода Наталья Шорохова и Алексей Моисеенко. Ребята призвали сверстников не стоять в стороне, а занимать активную жизненную позицию, принимать активное участие в общественной жизни и реализации различных проектов.

В завершение сессии участники, разбившись на группы, обсудили существующие ресурсы для развития молодежи в Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГЛУ