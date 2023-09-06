Водолазы искали его три дня. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

16-летний подросток утонул в Кулебаках 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье на Устимском пруду. О том, что мальчик утонул, в службу спасения сообщили очевидцы. Юношу искали три дня, и только в среду утром водолазам удалось достать тело погибшего.

Труп был передан полиции для проведения дальнейших действий.

Как сообщалось ранее, за это лето в Нижегородской области утонули 63 человека. Больше всего трагичных случаев произошло в Нижнем Новгороде – там погибли 18 человек, аналогичные факты зафиксированы в Володарском районе, Городце и Выксе.

- Еще 35 человек, включая 8 детей, были спасены. На оборудованных пляжах гибели людей на воде не допущено! – уточнили в МЧС.