Водолазы искали его три дня.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
16-летний подросток утонул в Кулебаках 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье на Устимском пруду. О том, что мальчик утонул, в службу спасения сообщили очевидцы. Юношу искали три дня, и только в среду утром водолазам удалось достать тело погибшего.
Труп был передан полиции для проведения дальнейших действий.
Как сообщалось ранее, за это лето в Нижегородской области утонули 63 человека. Больше всего трагичных случаев произошло в Нижнем Новгороде – там погибли 18 человек, аналогичные факты зафиксированы в Володарском районе, Городце и Выксе.
- Еще 35 человек, включая 8 детей, были спасены. На оборудованных пляжах гибели людей на воде не допущено! – уточнили в МЧС.