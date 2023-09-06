Теннисные столы, качели и скейт-зона появятся у метромоста в Нижнем Новгороде. Фото: группа «Канавинский район» во «ВКонтакте».

Теннисные столы, площадка для стритбола, качели и скейт-зона появятся у метромоста в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, благоустройство проведут в границах улицы Советская, Марата, метромоста и улицы Ивана Романова. Территорию благоустроят в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

По словам первого заместителя главы Канавинского района Александра Вовненко, при создании концепции проекта были учтены пожелания жителей. На территории разместят зоны для отдыха и спорта и высадят зеленые насаждения.

- Здесь будут установлены теннисные столы, устроены площадки для стритбола, паркура и организована скейт-зона. В местах для тихого отдыха появятся качели. Пространство станет прекрасным продолжением сквера по улице Марата, который был благоустроен в 2022 году в рамках программы ФКГС, - добавил Александр Вовненко.

Ранее мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что в Нижнем Новгороде в этом году благоустроили 26 общественных пространств.