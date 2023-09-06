Мининский университет подвел итоги приемной кампании 2023 года

Около 3 тысяч человек поступили в 2023 году в Мининский университет. Бюджетными студентами стали 1353 человека, а 1451 человек будут обучаться платно. По целевой квоте зачислены 184 человека.

В этом году в нижегородский педагогический вуз поступили 7 победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников, а 14 новых первокурсников имели максимальный балл ЕГЭ по русскому и английскому языкам, литературе и обществознанию.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, отметил, что в этом году конкурс на бюджет составил 22 человека на место, а средний балл ЕГЭ на бакалавриате равнялся 75.

“Ежегодно наш вуз выбирает все больше абитуриентов, в том числе из регионов, где есть свои педвузы. Уверен, что это связано со стремительно развивающейся инфраструктурой Мининского университета и нашим расположением - в самом сердце Нижнего Новгорода. Город в этом году является Молодежной столицей России, а это не только множество событий для студентов, но и новые возможности. Мы идем в ногу со временем, открываем актуальные профили подготовки и создаем все условия для получения качественного образования”, - считает ректор.

Среди поступивших в нижегородский педагогический вуз – выпускники школ из регионов страны от Краснодара до Южно-Сахалинска. Кроме того, в этом году в Мининский университет поступило на 20% иностранных студентов больше, чем в прошлом.

“Сейчас перед нами стоит большая задача - обеспечить общежитием всех наших студентов, а также помочь им адаптироваться в вузе. Мы уже провели экскурсии по нашим корпусам для студентов, теперь с группами работает команда преподавателей, студенты старших курсов и кураторы групп, в том числе и в индивидуальном порядке”, - поделился Виктор Владимирович.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина