Участки улиц Акимова и Пролетарской перекроют в Нижнем Новгороде на месяц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участки улиц Акимова и Пролетарской временно перекроют в Нижнем Новгороде. Такая информация содержится в постановлении на сайте городской администрации.

Как отмечается, изменения затронут улицу Сергея Акимова, на участке съезда с Борского моста в сторону улицы Народной. Там движение будет перекрыто с 8:00 13 сентября до 8:00 16 сентября. Движение по улице Пролетарской, на пересечении с улицей Акимова, будет закрыто с 8:00 16 сентября до 23:59 13 октября. Объезд будет организован по прилегающим территориям.

Кроме того, такие ограничения были введены в связи с ремонтно-восстановительными работами.