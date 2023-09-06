Нижегородского адвоката осудили за вымогательство 16 млн рублей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Вымогавшего 16 млн рублей адвоката осудили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По информации ведомства, в октябре 2021 года он вступил в сговор с двумя подельниками с целью получения денег от родственницы женщины, которая заключена под стражу за совершение тяжкого преступления. Адвокат сообщил родственнице о том, что обладает необходимыми связями и влиянием для того, чтобы изменить меру пресечения на более мягкую или вовсе прекратить уголовное дело. За свои услуги он попросил 16 млн рублей.

Однако адвокат и другие участники преступной группировки не хотели предавать взятку правоохранителям, а полученными деньги похитить и распорядиться ими самостоятельно.

После передачи части денег в размере 7,5 млн рублей адвоката и его приступную группировку задержали. Судом ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2,6 года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. В отношении двух других участников преступной группы судом также вынесены обвинительные приговоры.