Горячую воду отключат частично на шести улицах Нижнего Новгорода 6 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду отключат частично на шести улицах в Нижнем Новгороде 6 сентября. Отключения запланированы в разных районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе горячую воду отключат в доме №6 по улице Лопатина и в домах № 1,1/1,3 по улице Верхне-Печерской. Ее не будет с 9 до 16 часов.

В Приокском районе с 9 до 13 часов «тепленькой» не будет на улицеТропинина,4,6, улице Голованова,73, и микрорайон Щербинки-1,15.

В Сормовском районе отключения запланированы га улице Героев космоса в домах №№ 32 и 38. Здесь воды не будет с 9 до 12 часов.

Отключения связаны с плановыми работами на объектах ЖКХ.