Обновленную улицу Карла Маркса в Арзамасе открыли на День города. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Благоустроенную улицу Карла Маркса в Арзамасе открыли на День города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, улицу обновили по проекту Института развития городской среды Нижегородской области совместно с администрацией городского округа города Арзамас и жителями. Проект реализуется на средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках развития Саровско-Дивеевского кластера.

-В городе большое количество точек притяжения туристов. Это бережно отреставрированный Воскресенский собор, отреставрированный железнодорожный вокзал Арзамас 1, мемориальный музей Горького, музей Гайдара и многое другое. Теперь к этому списку добавилась и обновленная пешеходная улица Карла Маркса», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Реконструкция старейшей улицы города была посвящена 445-летию Арзамаса. На территории, длинной 1300 метров, расширили пешеходную часть, проложили ливневую канализацию, установили новое освещение, реализовали проект «Чистое небо». Кроме того, привели в порядок здания, арт-объекты, посвященные истории Арзамаса и высажены кустарники и деревья.

«Арзамасский Арбат» - так назвали горожане обновленную улицу – встретил жителей художественным пленэром, мастер-классами по рисованию, фотозонами и другими интересными мероприятиями. Народные мастера вышивали большой рушник, плели тапки, а арзамасские золотошвеи делились секретом золотной вышивки.