«Поезда здоровья» приедут в четыре района Нижнего Новгорода в сентябре. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Поезда здоровья» приедут в четыре района Нижнего Новгорода и 20 муниципалитетов региона в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижнего Новгорода.

По информации облминздрава, прием пациентов будет осуществляться одновременно в пяти мобильно-диагностических комплексах. Проект был создан в 2018 году. Он позволяет жителям даже самых отдалённых территории пройти обследование у высококвалифицированных специалистов, сдать анализы и получить консультацию. С начала года специалисты больницы им. Семашко, которые работают в составе «Поездов здоровья» приняли более 37,3 тысяч пациентов. Медики провели около 68,3 тысячи консультаций и выполнили более 132,8 тысячи исследований.

- Среди наиболее часто выявляемых заболеваний – патологии сердечно-сосудистого профиля. Своевременная постановка диагноза и направление пациента на дообследование или госпитализацию повышают его шансы на выздоровление. Таким образом, мы содействуем реализации задач проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», - отметил главный врач больницы им. Семашко Сергей Богданов.

В рамках программы работают такие специалисты, как кардиолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, хирург, уролог, онколог, гинеколог, врач УЗИ-диагностики и терапевт. Кроме того, медицинские исследования проводят медсестра, фельдшер-лаборант и рентген-лаборанты флюорографии и маммографии.