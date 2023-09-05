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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:01

Учебный центр спецназначения «Сталь» начал работать в Нижегородской области

Прием первых бойцов состоится уже 5 сентября
Елизавета КОПЫЛОВА
Учебный центр спецназначения «Сталь» начал работать в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Андрея Гнеушева.

Учебный центр спецназначения «Сталь» начал работать в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Андрея Гнеушева.

Учебный центр специального назначения «Сталь» заработал в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замгубернатора Андрей Гнеушев.

Как отмечается, чиновник встретился с инструкторским составом, посмотрел локации для тренировок, познакомился с учебной программой и условиями размещения. Все инструкторы – участники СВО, у которых большой опыт и боевые заслуги.

В учебной программе предусмотрена не только практическая часть, но и теоретическая. Тренировочная зона приближена к реалиям зоны боевых действий. Помимо штурмовой, огневой и тактической подготовки, курсантов обучат тактической медицине и БПЛА.

Также предусмотрен аналитический центр военных технологий. Уже 5 сентября центр примет первых бойцов.