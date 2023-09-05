Рабочий погиб при падении с крыши нижегородской школы. Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Рабочий погиб при выполнении работ на крыше в нижегородской школе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в школе, расположенной по улице Холодный переулок. Кровельщик упал с крыши и от полученных телесных повреждений погиб на месте. Как установили следователи СК, на мужчине отсутствовал страховой пояс.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц ответственных за проведение ремонтных работ на крыше школы, и допустивших гибель кровельщика, - говорится в сообщении.