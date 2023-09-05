Строительство метро в Нижнем Новгороде идет с соблюдением графика

В настоящее время активно ведутся работы в котловане на Сенной. Фото: Мария СОРОКИНА

Строительство новых станций Автозаводской ветки нижегородского метро идет с соблюдением графика. Об этом сообщил гендиректор МКУ ГУММиД Андрей Левдиков в ходе пресс-тура 5 сентября.

По его словам, в скором времени должны завершиться работы в котловане, а до конца 2023 года планируется собрать и запустить тонеллепроходческий щит «Владимир», который пройдет путь от площади Сенной до площади Свободы.

- Мы сейчас идем в графике и никаких предпосылок для срыва сроков нет. Строительство метро ведется независимо от погоды и времени суток. Весь технологический процесс обозначен в проектной документации. До конца года стоят задачи запустить щит с площади Сенной, закончить котлован, закончить все работы по выносу сетей, начать основные виды работ на площади Свободы и подготовиться к началу проходки на улице Горького. Дата окончания контракта — конец 2025 года. Это соответствует дате ввода метро в эксплуатацию, - сказал он.

Левдиков также добавил, что контракт предусматривает комплексное проектирование и строительство, что позволяет маневрировать по срокам прохождения тех или иных этапов.