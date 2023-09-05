Строительство резервуара на нефтеперекачивающей станции в Нижегородской области завершено

В рамках расширения резервуарного парка по приему и дальнейшей транспортировке нефти АО «Транснефть-Верхняя Волга» построило новый резервуар на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Горький» Горьковского районного нефтепроводного управления.

Строительство резервуара вертикального стального (РВС) объемом 20 тыс. куб. м велось с июля 2022 года. Было использовано 420 тонн металлоконструкций. В процессе строительства выполнено устройство кольцевого железобетонного фундамента, монтаж металлоконструкций днища, стенки, крыши резервуара, монтаж кольцевой лестницы, подземных и надземных технологических трубопроводов. Установлена современная система пожаротушения и охлаждения резервуара и вспомогательные коммуникации.

Также смонтированы системы заземления, электрохимзащиты и автоматики. Для обеспечения защиты от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю и наружную поверхности металлоконструкций резервуара и оборудования.

По нормам действующего природоохранного законодательства внутри каре резервуара установлены противофильтрационные экраны. Они сделаны из полиэтиленовой пленки повышенной плотности, представляющей собой геомембрану, обладающую высокой механической прочностью, сопротивляемостью воздействию химических реагентов, устойчивостью к высоким и низким температурам, а также воздействию ультрафиолета.

После проведения гидравлических испытаний для определения прочности и герметичности конструкций, проверки работоспособности систем пожаротушения, а также проведения комплексного опробования резервуар будет введен в эксплуатацию.

Расширение резервуарного парка позволит обеспечить стабильную поставку нефти в направлении порта Приморск.

Всего за последние 3 года АО «Транснефть-Верхняя Волга» построило 11 резервуаров общим объемом 85,6 тыс. куб. м.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»