Три тоннелепроходческих щита будут прокладывать тоннели Нижегородского метро

Элементы одного ТПМК уже доставлены в Нижний Новгород. Фото: Мария СОРОКИНА

Три тоннелепроходческих щита будут задействованы при строительстве новых станций Автозаводской ветки нижегородского метро. Об этом стало известно 5 сентября во время пресс-тура по стройплощадке на площади Сенной.

В настоящее время в столицу Приволжья доставлены элементы тоннелепроходческого комплекса «Владимир». Он будет запущен в четвертом квартале 2023 года и пройдет 1,5 километра от площади Сенной через улицы Большую Печерскую и Максима Горького до площади Свободы. Еще один ТПМК пройдет вслед за первым и проложит второй тоннель до станции. Третий щит будет работать на 700-метровом участке от улицы Максима Горького до площади Свободы. Для строительства второго тоннеля на этом участке этот же щит разберут и вернут в начало.

Скорость прохождения ТПМК составит до 250 метров в месяц, но на сложных участках прохождения она будет снижаться. Как отметил директор по коммуникациям ГК «Моспроект-3» Роман Зелиб, породы на участке будут попадаться сложные, но у генподрядчика имеется необходимый опыт для того, чтобы справиться с задачей и выполнить работы в срок.

К слову, строительство новых станций метро планируется завершить до конца 2025 года.