Щит «Владимир» запустят с площади Сенной в четвертом квартале 2023 года

Ротор ТПМК уже прибыл в Нижний Новгород. Фото: Мария СОРОКИНА

Тоннелепроходческий щит «Владимир» запустят с площади Сенной в Нижнем Новгороде в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщил директор МКУ ГУММиД Андрей Левдиков в ходе пресс-тура, состоявшегося 5 сентября.

По его словам, щит доставляют в разобранном виде на специальных тралах. Доставка осуществляется в соответствии с договоренностями и строго в определенные часы, поэтому требуется много времени. Кроме того, требуется время на его сборку на месте. Диаметр щита составляет 6 метров, а общая длина тоннелепроходческого комплекса — около 80 метров.

В общей сложности в столицу Приволжья будут доставлены три тоннелепроходческих щита. Два из них друг за другом пройдут от площади Сенной до площади Свободы, еще один пройдет от улицы Горького до площади Свободы. Конкретно щит «Владимир» преодолеет 1,5 километра под улицами Большой Печерской и Максима Горького. Второй щит нужен на этом участке для строительства второго тоннеля.

Отмечается, что щит будет идти со скоростью порядка 250 метров в месяц. На сложных участках прохождения скорость будет снижаться. Работы по прокладке тоннелей будут вестись круглосуточно.

Напомним, работы по продлению Автозаводской ветки нижегородского метро выполняет ГК «Моспроект-3». Общая стоимость составляет 35,5 млрд рублей. Строительство планируется завершить до конца 2025 года. Работы ведутся в соответствии с графиком.