Нижегородский Минкульт проведет ревизию советских мозаик на зданиях. Фото: соцсети Наталья Сухановой.

Министерство культуры Нижегородской области планирует провести ревизию советских мозаик на зданиях. Об этом сообщили в министерстве.

На данный момент нижегородский Минкульт изучает опыт других регионов для того, чтобы создать нормативную базу для сохранения советского монументально-декоративного искусства. Прежде всего, будет создан экспертный совет, в составе которого будут эксперты федерального уровня. Они проведут ревизию и выявят ценность и уровень сохранности каждого объекта.

На основе полученных данных будет разработаны варианты создания пилотного регионального механизма.

Что касается советской мозаики «Быстрее. Выше. Сильнее», которая находится по улице Березовской на фасаде дома №118 в Нижнем Новгороде. Ранее ее начали демонтировать, однако в региональный Минкульт поступило очень много запросов о сохранении мозаики.

- Сейчас рассматривается несколько вариантов дальнейшего пути, и решение будет принято после проведения всех необходимых расчетов и с учетом мнения экспертов, - прокомментировала данную ситуацию глава министерства Наталья Суханова.