Фонтаны в «Швейцарии» отключили на профилактику 5 сентября. Фото: Мария СОРОКИНА

Фонтаны в нижегородском парке «Швейцария» отключили на профилактику 5 сентября. Об этом сообщается в группе общественного пространства ВКонтакте.

Согласно информации, во вторник не работают оба фонтана – как сухой, так и большой световой фонтан. Сегодня специалисты проводят там профилактические работы, чтобы рукотворные гейзеры радовали посетителей как можно дольше.

Отметим, что традиционно фонтаны в Нижнем Новгороде отключают на зимний период в начале октября, когда наступают заморозки. Прежде, чем отключить, специалисты проводят их обслуживание.