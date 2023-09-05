Уровень безработицы стал рекордно низким в Нижегородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень безработицы стал рекордно низким в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Как отмечается, Росстат опубликовал данные по уровню общей безработицы за май-июль 2023 года. В Нижегородской области он составил 1,7%, хотя в прошлом году был 4,1%.

По состоянию на 30 августа, уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,33%, а количество зарегистрированных безработных 5,6 тысяч.

На данный момент в банке вакансии службы занятости свыше 76 тысяч вакансий. Это значит, что на одного безработного приходится более 13 вакансий.

- Стабильная ситуация на рынке труда региона во многом определяется системной работой, проводимой Правительством области в части кадровой политики, - добавил Егор Поляков.