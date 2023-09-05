Нижегородские турфирмы рассказали о возможных повышениях цен на путевки Фото: Иван ВИСЛОВ

Нижегородские турфирмы высказались о возможных повышениях цен на путевки. Об этом пишет «Открытый Нижний» со ссылкой на нескольких городских турагентов.

Большинство туроператоров считают, что сейчас сложно оценить возможное изменение цен. Еще не все операторы представили свои полетные программы. Гендиректора туристической компании ClassTour Екатерина Балыкина отметила, что еще нет программ по Таиланду и Египту. Кроме того, ожидаются туры в Китай, Иран и Вьетнам. Также она добавила, что высокая цена на путевки не выгодна туроператорам и авиакомпаниям, так как самолеты будут летать полупустыми.

Директор турагентства «АвиАнна» Анна Рожкова поделилась, что туроператоры не регулируют цены самостоятельно. Все зависит от роста курса валют, стоимости авиаперелёта, проживания в отелях и гостиницах. Она подчеркнула, что зимой повторится ситуация, как летом. Тогда курс доллара резко вырос, а цены поднимались на те туры, которые были забронированы, но не до конца оплачены.