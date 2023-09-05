Нижегородский ТЦ «Этажи» могут превратить в технопарк высоких технологий. Фото: сайт торгового центра "Этажи".

Нижегородский ТЦ «Этажи» хотят переделать в технопарк высоких технологий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Проект реконструкции планирует провести компания из Пермского края. В центре Нижнего Новгорода планируется открыть IT-парк. Его оборудуют на базе торгового комплекса, площадью 20 тыс. кв. метров. Компания не стала раскрывать название торгового центра, однако под его описание подходит ТЦ «Этажи».

В нижегородском технопарке планируют построить офисную часть, конференц-зал, переговорные комнаты, зоны отдыха и спорта. Специализацией станут технологические направления облачных данных, аддитивных технологий, искусственного интеллекта и прочего. Начало работ запланировано на второе полугодие 2024 года. Кроме того, финансировать проект будут частные инвесторы. Суммарный объем вложений составит 200 млн рублей.

Однако собственники торгового центра пока не имеют никаких планов по редевелопменту. Сейчас в активной фазе рассмотрения находятся до пять инвестиционных проектов, а также ведутся переговоры с организациями.