Лучшее ТСЖ выбрали в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Назван победитель конкурса на лучшее товарищество собственников жилья в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, победителем стал ТСН «Олимп», которое расположено по улице Республиканской, дом №43/1. В прошлом году это ТСН заняло третье место по итогам конкурса. Для определения победителя учитывали состояние основных конструкций и элементов здания, мест общего пользования и внутридомовых инженерных систем и оборудования, содержание и состояние придомовой территории, а именно наличие зеленых насаждений, газонов, клумб.

Кроме того, оценивали собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги и за капитальный ремонт в процентах от начисленной суммы и отсутствие задолженностей по платежам в бюджеты и другие организации.