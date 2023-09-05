Нижегородские аграрии потратили четыре млрд рублей на закупку новой техники. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Свыше четырёх млрд рублей потратили нижегородские аграрии на закупку новой сельскохозяйственной техники с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

У нижегородских аграриев заметно увеличился парк сельхозтехники с начала города. Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, были закуплены трактора, посевные комплексы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Кроме того, сейчас в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах региона проводят работы по уборке урожая и заготовке кормов для сельскохозяйственных животных.

-По линии программы регионального Минсельхоза приобретаемая аграриями техника субсидируется – компенсация может составить до 50 процентов понесенных затрат, размер субсидии зависит от вида техники. С начала года на эти цели из областного бюджета направлено почти 260 млн рублей, - поделился министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.