Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 6:50

Нижегородские аграрии потратили четыре млрд рублей на закупку новой техники

260 млн рублей субсидий направлено на техническое обновление хозяйств в 2023 году
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородские аграрии потратили четыре млрд рублей на закупку новой техники. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородские аграрии потратили четыре млрд рублей на закупку новой техники. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Свыше четырёх млрд рублей потратили нижегородские аграрии на закупку новой сельскохозяйственной техники с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

У нижегородских аграриев заметно увеличился парк сельхозтехники с начала города. Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, были закуплены трактора, посевные комплексы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Кроме того, сейчас в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах региона проводят работы по уборке урожая и заготовке кормов для сельскохозяйственных животных.

-По линии программы регионального Минсельхоза приобретаемая аграриями техника субсидируется – компенсация может составить до 50 процентов понесенных затрат, размер субсидии зависит от вида техники. С начала года на эти цели из областного бюджета направлено почти 260 млн рублей, - поделился министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.