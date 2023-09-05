Оператору питания в «Школе 800» вынесли предупреждение

Столовая в "Школе 800" в Верхних Печерах. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Подрядчику, ответственному за питание в «Школе 800», вынесли предупреждение за качество блюд. Об этом сообщил директор образовательной организации Марк Сартан на странице учреждения ВКонтакте.

Причиной вмешательства администрации стали многочисленные жалобы от детей и родителей, которые начали поступать с первых же дней учебы. Блюда были холодными и выглядели не аппетитно.

Как пояснил Марк Сартан, подрядчик хорошо показал себя 1 сентября, когда кормили только начальную школу. А вот уже в первый полноценный учебный день, когда в столовую хлынул поток учеников, возникли проблемы.

- Утром во время дегустации готовой продукции качество еды соответствовало требованиям как по внешнему виду, так и по вкусовым характеристикам. Но затем за завтраком и обедом сотрудники столовой не справились с потоком детей, образовались очереди, блюда долго пролежали на раздаче, что-то доготавливалось в процессе. В итоге ни еда, ни обслуживание не устроили ни детей, ни нас, - подчеркнул он.

Претензии были донесены до оператора питания, и он в свою очередь сообщил, что плату за завтрак и обед родителям вернут. Штат сотрудников столовой будет увеличен, а на столы будут накрывать заблаговременно, чтобы избежать очередей.

- Нам как школе полного дня принципиально важно, чтобы наши ученики находились в комфортной обстановке, поэтому за качеством питания будет особый контроль, вплоть до расторжения договора, если претензии не будут устранены, - пообещал Марк Сартан.