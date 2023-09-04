Тоннелепроходческий щит для строительства метро прибыл в Нижний Новгород

Диаметр ротора щита составляет 6 метров. Фото: t.me/metroHH

Тоннелепроходческий щит «Владимир» прибыл в Нижний Новгород для строительства станции метро «Сенная». Об этом сообщает телеграм-канал «Метро НН».

Огромную конструкцию транспортировали по частям – один только ротор щита в диаметре составляет 6 метров. Сегодня утром его доставили из Москвы, к нему подвезут 18 крупноформатных элементов комплекса. После этого тоннелепроходческий щит соберут, и он будет готов приступить к работе.

- Тем временем метростроевцы завершают подготовку монтажной камеры, которая расположена на глубине 13 метров. 80-метровый тоннелепроходческий комплекс начнет движение в сторону площади Свободы уже в ближайшее время, - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет строительство двух станций метро – «Площадь Свободы» и «Площадь Сенная». Станции планируют сдать до конца 2025 года.