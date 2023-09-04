Ремонт Дома Чистяковой завершился в центре Нижнего Новгорода. Фото: тг-канал Ильи Лагутина

Ремонт дома Авдотьи Чистяковой завершился в Нижнем Новгороде. Деревянная постройка 19 века имеет статус объекта культурного наследия, но долгое время находилась в плачевном состоянии. Теперь же ее привели в порядок, написал в своем телеграм-канале глава АНО «АСИРИС» Илья Лагутин.

- Это не комплексная реставрация и не капитальный ремонт. Это наведение порядка после долгого запустения и защита дома от утраты до обретения им нового хозяина, - пояснил он.

Специалисты очистили и покрасили фасад дома, восстановили дверные и оконные блоки, декор и демонтировали аварийный пристрой, который не входил в предмет охраны. Так старая полуразвалившаяся «заброшка» превратилась в симпатичную старинную усадьбу. Кстати, на центральном окне дома можно увидеть катанное вручную стекло 19 века – оно отличается от стекла заводского изготовления.

Сейчас для дома ищут собственника, который вдохнет в ОКН новую жизнь.