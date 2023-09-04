250 студентов ННГАСУ эвакуировали 4 сентября из-за ложной сигнализации

250 человек эвакуировали из ННГАСУ из-за пожарной тревоги. Фото: Яндекс. Карты

Утро 4 сентября началось с эвакуации в ННГАСУ на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Из-за сработавшей пожарной сигнализации из здания пришлось эвакуировать 250 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о сработавшей сигнализации поступило в 9:20 4 сентября, - сообщи спасатели. – На место происшествия на улицу Ильинскую сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Они провели проверку. Как оказалось впоследствии, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Все студенты и преподаватели эвакуировались самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде из торгово-развлекательного комплекса «Мега» эвакуировали сотрудников и посетителей. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Сообщение о возгорании в ТРК поступило в диспетчерскую службу МЧС 26 августа в 15.44. Первые подразделения спасателей, прибывшие на место, установили, что произошло короткое замыкание в электрощите магазина «Эльдорадо». Последующего горения не было.