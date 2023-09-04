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НовостиОбщество4 сентября 2023 6:41

Свет и горячую воду отключат частично на двух улицах Нижнего Новгорода 4 сентября

Отключения запланированы в Автозаводском и Канавинском районах
Валерия МУРОМЦЕВА
Свет и горячую воду отключат частично на двух улицах Нижнего Новгорода 4 сентября.

Свет и горячую воду отключат частично на двух улицах Нижнего Новгорода 4 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электричество и горячую воду отключат частично на двух улицах в Нижнем Новгороде 4 сентября. Отключения запланированы в Автозаводском и Канавинском районах, сообщается на сайте городского Управления ГОЧС.

В Автозаводском районе без света останутся дома №1 и 17 по улице Веденяпина. Электричество дадут лишь к пяти часам вечера.

В Канавинском районе без горячей воды останутся жильцы дома № 17 по улице Литературной. Ожидается, что подача воды возобновится в 13 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на системах ЖКХ.