Купание в Мещерском озере запрещено из-за возбудителя кишечной инфекции Фото: Мария СОРОКИНА

Купаться на Мещерском озере запретили из-за возбудителя кишечной инфекции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По информации ведомства, специалисты провели исследования проб воды зон рекреации на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели. Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям следующие водоемы Нижнего Новгорода – озеро Сортировочное (оба пляжа) в Канавинском районе, озеро Больничное (рядом с больницей №39), озеро Пестичное и Лунское в Сормовском районе, озеро Светлоярское (оба пляжа).

Управление Роспотребнадззора не рекомендует купаться в водоемах качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.