Аварийный дом в Нижнем Новгороде изымут у собственников для сноса Фото: Яндекс.Карты

Аварийный дом на улице Большой Печерской изымут у собственников для сноса. Информация об этом содержится на сайте мэрии.

Согласно постановлению, расселить планируют здание №45б литера Б на улице Большая Печерская. По этому адресу располагается двухэтажное здание, которое было построено еще в прошлом веке. Оно было признано аварийным еще в 2016 году.

Специалисты оценят рыночную стоимость изымаемого имущества и собственникам квартир выплатят компенсацию. Изъятие квартир проходит по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы».