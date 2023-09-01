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НовостиОбщество1 сентября 2023 13:01

Аварийный дом в Нижнем Новгороде изымут у собственников для сноса

Многоквартирный дом находится на улице Большой Печерской
Елизавета КОПЫЛОВА
Аварийный дом в Нижнем Новгороде изымут у собственников для сноса

Аварийный дом в Нижнем Новгороде изымут у собственников для сноса

Фото: Яндекс.Карты

Аварийный дом на улице Большой Печерской изымут у собственников для сноса. Информация об этом содержится на сайте мэрии.

Согласно постановлению, расселить планируют здание №45б литера Б на улице Большая Печерская. По этому адресу располагается двухэтажное здание, которое было построено еще в прошлом веке. Оно было признано аварийным еще в 2016 году.

Специалисты оценят рыночную стоимость изымаемого имущества и собственникам квартир выплатят компенсацию. Изъятие квартир проходит по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы».