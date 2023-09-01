Центр бокса появится в Городце. Фото: Кирилл Мартынов

Центр бокса Нижегородской области появится в Городце. 31 августа там состоялась торжественная церемония закладки «капсулы времени» в основание будущего спорткомплекса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Будущий центр бокса займет площадь в 955 квадратных метров. Кроме спортивного зала с рингом и трибунами здесь будут располагаться раздевалки, медкабинет, комната отдыха, а также помещения для персонала.

- Сегодня мы закладываем «капсулу времени» в основание нового спортивного объекта, который станет домом для всех юных боксеров Нижегородской земли. Я уверен, из ребят, которые присутствуют сегодня на этом историческом событии и будут заниматься в центре в будущем, вырастут настоящие чемпионы, ведь мы даем старт новому этапу развития бокса в регионе, - отметил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Строительство этого центра много лет добивался Андрей Гоголев - заслуженный мастер спорта по боксу, трёхкратный чемпион России, чемпион мира, директор ГП НО «Лидеры спорта». Сейчас в Городецком районе боксом занимаются более 150 человек – нет сомнений, что новый центр будет востребован у спортсменов – как начинающих, так и опытных.