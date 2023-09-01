Заброшенное здание в Дзержинске отремонтировали для открытия в нем новой школы. Фото: Руслан Лобанов и АНО «Клевер 1».

Заброшенное здание в Дзержинске отремонтировали, чтобы открыть в нем новую частную школу. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, школа открылась 1 сентября и в ней будут учиться более 150 учеников с первого по восьмой класс. Это здание бывшей школы-интерната на ул. Чапаева, 64. Долгое время оно было заброшено. В 2022 году министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области подписало соглашение с АНО «Клевер 1» о передаче его в безвозмездное пользование для приведения в порядок и создания частной школы.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что школу привели в порядок полностью за счет частных средств. В школе провели реконструкцию столовой, спортивного зала, а также благоустроили пришкольную территорию. Столовая выполнена в виде уличного кафе с фонарными столбами, а для учеников стали доступны 15 просторных кабинетов.

- С 2024 года инвестор планирует открыть набор в 9-11 классы. Со следующего года ученики смогут выбрать предметные кафедры, чтобы изучать предметы на разных уровнях: базовом, профильном и олимпиадном, - поделился министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Для того, чтобы обеспечить безопасность учеников и их родителей, каждому будет выдана индивидуальная ключ-карта. Ученики будут заходить в школу через отдельный вход, при этом фиксировать время прибытия и ухода из школы. Также в холле расположены индивидуальные шкафы с кодовым замком. Общий объем инвестиций в ремонт составил 100 млн рублей.