Нижегородский аэропорт принял восемь самолетов, летевших в Москву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижний Новгород в ночь на 1 сентября принял восемь самолетов, следовавших в Москву. Об этом сообщили в пресс-служба Нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Причиной незапланированной посадки авиалайнеров в столице Приволжья стало ограничение на полеты в аэропортах Москвы. Сегодня там отменили и задержали порядка 97 рейсов. Речь идет о столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Как сообщили в нижегородском аэропорту, в настоящее время все самолеты вылетели в пункт назначения.