Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм1 сентября 2023 8:18

Нижегородский аэропорт принял восемь самолетов, летевших в Москву

В настоящее время все они покинули воздушную гавань
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский аэропорт принял восемь самолетов, летевших в Москву.

Нижегородский аэропорт принял восемь самолетов, летевших в Москву.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижний Новгород в ночь на 1 сентября принял восемь самолетов, следовавших в Москву. Об этом сообщили в пресс-служба Нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Причиной незапланированной посадки авиалайнеров в столице Приволжья стало ограничение на полеты в аэропортах Москвы. Сегодня там отменили и задержали порядка 97 рейсов. Речь идет о столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Как сообщили в нижегородском аэропорту, в настоящее время все самолеты вылетели в пункт назначения.