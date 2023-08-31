Росприроднадзор выявил нарушения на мусорном полигоне в Сергачском районе. Фото: пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республики Мордовия.

Специалисты Росприроднадзора при проведении проверки выявили нарушения на мусорном полигоне в Сергачском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления ведомства.

Речь идет о полигоне в районе села Ачка, регоператором которой является ООО «АГЖО-Сергач». Сюда привозят твердые коммунальные отходы с 12 округов региона. Объект относится к первой высокой категории негативного воздействия на окружающую среду, а эксплуатируется он с нарушениями экологических требований.

В ходе проверки специалисты провели отбор проб на прилегающем земельном участке и выявили превышения по нефтепродуктам, ртути, сульфатам, хлоридам и другим загрязняющим веществам. Такие показатели свидетельствуют о том, что полигон оказывает негативное влияние на компоненты окружающей среды. При этом регоператор не проводит никаких мероприятий по защите и охране почв.

Также по восточной стороне полигона нет ограждения. В связи с этим, мусор постоянно разлетается. Специалисты выявили нарушения в области охраны атмосферного воздуха и факты сокрытия или искажения экологической информации.

По итогам проверки, регоператору выдали предписание об устранении всех нарушений. ООО «АГЖО-Сергач» в ближайшее время привлекут к административной ответственности.