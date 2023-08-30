Воскресенский район может стать центром экотуризма в Нижегородской области. ФОТО: Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Воскресенский район может стать центром экологического туризма в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе выездного заседания Клуба парламентских журналистов.

- В Воскресенском округе собраны несметные сокровища – природные, культурные и исторические, - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Вместе с журналистами обошли вокруг озера Светлояр, поклонились святому месту. В их московском салоне когда-то принимали Пушкина, Жуковского, Герцена. Если проехать по окрестным сёлам с толковым гидом, впечатление будет не меньше, чем от «Золотого кольца России.

После посещения главных достопримечательностей Воскресенского района состоялся круглый стол, посвященный развитию экотуризма. На нем были представлены проекты развития природного парка «Воскресенское Поветлужье» и других территорий.

- За один день нам удалось увидеть очень много нового и интересного! Люди здесь творческие, видно, что у них горят глаза, они любят свое дело и хотят продвигать туристические проекты в своем округе, - поделился впечатлениями от поездки депутат Законодательного Собрания Антон Ананьин.