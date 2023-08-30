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НовостиПолитика30 августа 2023 12:21

Тренировка по дистанционному голосованию проходит в Нижегородской области

Ее участниками стали все, кто подали заявку на участие в электронном голосовании
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Тренировка по дистанционному голосованию проходит в Нижегородской области.

Тренировка по дистанционному голосованию проходит в Нижегородской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области 30 и 31 августа проходит тренировка по дистанционному электронному голосованию Об этом сообщили в Избирательной комиссии Нижегородской области.

- Для участия в тестовом голосовании необходимо на специальном портале: https://vybory.gov.ru/ пройти авторизацию с использованием учетной записи Госуслуг, - говорится в сообщении. – Предварительно необходимо ознакомиться с условиями проведения электронного голосования и подтвердить свою личность. Для этого необходимо ввести код из смс. Также необходимо получить доступ к электронному бюллетеню и проголосовать.

Участниками тестирования смогут стать те граждане, которые предварительно подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. По данным на 30 августа, соответствующие заявки подали свыше 71 тысячи нижегородцев. Одной из участниц стала и председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская.

- Приглашаем всех подавших заявление принять участие в тестовом голосовании 30 и 31 августа, чтобы быть уверенными, что в дни голосования все пройдет без каких-либо проблем и сбоев, - отметила Маргарита Красилевская.